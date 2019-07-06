بث مباشر مباراة نيجيريا والكاميرون كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا بث...

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رابط مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر يلا شوت بث مباشر الكاميرون Kora star كورة ستار بث مباشر نيجيريا والكاميرون كورة اون لاين نيجيريا بث مباشر كورة حصري، وتنطلق مباراة اليوم بين الكاميرون ونيجيريا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأسكندرية وهو الملعب الذي اعتاد عليه منتخب نيجيريا الذي حل ثانيا في مجموعته خلف مدغشقر برصيد 6 نقاط والذي كان من المفترض أن ينهي المجموعة متصدرا برصيد 9 نقاط بعد فوزه في أول مبارتين ولكن في احدى مفاجآت البطولة فازت عليها مدغشقر بهدفين في لقاء الجولة الأخيرة.

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