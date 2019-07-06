شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فندق وملعب تدريب الأهلي فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر حسابها على فيس بوك، صوراً من فندق إقامة وملعب تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء فى إسبانيا، حيث معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وتوجهت بعثة النادى الأهلى فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى إسبانيا، ويخوض المارد الأحمر معسكر إعداد خارجى لمدة 12 يوماً، يستعد خلاله لمباراتى المقاولون والزمالك فى ختام بطولة الدورى.

وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

فيما يغيب عن المعسكر كل من: شريف إكرامى، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.

باص الاهلي

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طاولة الطعام



غرف النوم



غرفة المحاضرات الفنية



مطعم الفندق



معلب تدريب الاهلي في اسبانيا



مقر اقامة الاهلى



ملعب التدريب