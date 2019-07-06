ديفيد بيكهام يحتفل بعيد زواجه الـ20 في قصر فرساي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، بعيد زواجه الـ 20 من مغنية البوب ومصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام.

ديفيد بيكهام نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عدة صور بصحبة زوجته وأبنائه، معلقا بقوله: “فات 20 عاما.. انظروا ماذا فعلنا.. أحبك كثيرا”.

يذكر أن بيكهام متزوج من فيكتوريا بيكهام مغنية البوب وعارضة الأزياء الشهيرة وأنجبا 4 أبناء، وهم بروكلين وروميو وكروز وهاربر.

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فيكتوريا تكبر زوجها بعام حيث أنها من مواليد 17 أبريل 1974، وتبلغ من العمر 45 عاما، وولد بيكهام في 2 مايو 1975، ويبلغ من العمر 44 عاما، وهو من مواليد لندن.

كما احتفل الثنائي بالذكرى السنوية العشرين لزواجهما في ليلة رومانسية بقصر فرساي في فرنسا مساء ونشرا صورة أمام القصر.. حيث تألقت فيكتوريا مرتدية فستانَ زفاف أبيض احتفالًا بمرور 20 عامًا على الزواج حيث كان ارتبطا في عام 1999، وذلك بحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

يشار إلى أن قصر فرساي المقر الملكي الرئيسي للملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر في عام 1682 حتى بداية الثورة الفرنسية في عام 1789، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ويشتهر بحدائقه الرائعة وقاعة المرايا المذهلة وحاليًّا يعد ثالث أكبر منطقة جذب سياحي في فرنسا بعد متحف اللوفر وبرج إيفل، وتبلغ تكلفة جولة خاصة في القصر حوالي 897 جنيهاً إسترلينياً .