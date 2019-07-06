حرمان اللاعب مارسيلو من قيادة السيارات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، للإيقاف في بلاده البرازيل، وذلك بسبب رفضه الخضوع لتحليل الكحول أثناء قيادة السيارة.

صحيفة “أو غلوبو”، أشارت إلى أن اللاعب مارسيلو تعرض للإيقاف والحرمان من القيادة لمدة عام في البرازيل، بسبب انتهاء صلاحية رخصة القيادة.

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مارسيلو مدافع “الميرنجي” كان قد دفع غرامة قدرها 600 يورو بسبب رفضه الخضوع لاختبار الكشف عن الكحول في الدم.. ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى التي يتعرض فيها مارسيلو للإيقاف، إذ سبق وواجه الأمر ذاته في مدريد عام 2013 ودفع غرامة قدرها 6 آلاف يورو.

نجم كرة القدم البرازيلية لم ينضم لقائمة منتخب بلاده “راقصي السامبا” الذي نجح في الوصول إلى نهائي مسابقة “كوبا أميركا” لأسباب فنية، ولكنه يتواجد في وطنه لقضاء العطلة.

يشار إلى أن صحيفة “سبورت” الكتالونية، كانت قد ذكرت أن مارسيلو طلب من مسئولي ريال مدريد، السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم اعتماد المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عليه بشكل كبير.