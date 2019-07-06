شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يعتذر لجماهير السنغال عن إهدار ركلة الجزاء: لن أسدد مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، لجماهير بلاده عقب إهدار ركلة جزاء أمام أوغندا، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال ماني في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «لن أكون أنانيا، سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء بعدما أهدرت مرتين حتى الآن في البطولة».

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وأضاف: «منتخب بلادي يأتي أولا، وسأمنح الفرصة لزميل آخر لتسديد ركلات جزاء اذا حصلنا عليها مستقبلا».

وأهدر ماني ركلتين حتى الآن في البطولة أمام كينيا وأوغندا رغم تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف حتى الآن.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بنين يوم 10 يوليو الجاري في دور الثمانية باستاد القاهرة.