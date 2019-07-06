شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي: نسعى لتحقيق أقصى استفادة من معسكر إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأورجواياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إقامة معسكر إلاعداد الخارجي للفريق في إسبانيا خلال هذا التوقيت مهم للغاية؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للارتباطات المقبلة.

وأوضح لاسارتي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني سيعمل على استغلال الإمكانات المتاحة في المعسكر؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل استئناف المباريات الرسمية.

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وأضاف لاسارتي أن معسكر «اليكانتي» سيكون فرصة للارتقاء بكافة النواحي البدنية والخططية، بهدف الوصول بجميع اللاعبين إلى أفضل مراحل الجاهزية بما يتناسب مع طبيعة المباريات المتبقية في الموسم .

وأكد أن الجهاز الفني سيبدأ في إسبانيا مرحلة جديدة من الإعداد والاستفادة من الحالة البدنية التي وصل إليها اللاعبون بعد العودة للتدريبات خلال الأيام الماضية وخوض مباراة ودية أمام فريق المتحدة.

وأشاد المدير الفني مجدد بأداء لاعبي الاهلي الدوليين مع المنتخب الوطني خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، مؤكدا أنه يتطلع إلى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام.

يذكر أن بعثة الفريق وصلت إلى مدينة اليكانتي الإسبانية صباح لخوض معسكر إعداد خارجي يتخلله خوض 3 مباريات ودية أيام 8 و11 و15 يوليو الجاري.