شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يشيد بصفقة «ديانج» واستمرار رمضان صبحي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالتعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، الذي وقع على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ٥ مواسم.

وأشار «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، وأن التعاقد معه جاء في إطار خطة تدعيم الفريق بالشكل المناسب من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات.

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وأضاف أن صفقة ديانج تحمل العديد من المزايا، نظرا لصغر سنه وإمكانياته والمستويات التي قدمها، إلى جانب كونه جزءا من خطة البناء للمستقبل.

وأكد عبدالحفيظ أن استمرار رمضان صبحي بعد تمديد فترة إعارته يمثل إضافة قوية، في ظل ما يمثله من قيمة فنية وما يتمتع به من روح عالية.

وشدد مدير الكرة على أن خطة بناء الفريق تسير بشكل مناسب وهو ما سوف يؤتي ثماره في المرحلة المقبلة .