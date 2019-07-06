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مران استشفائي للاعبي الزمالك المشاركين في ودية إيل ليماسوس

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، خوض مران صباحي، السبت، للاعبين الذين لم يشاركوا طوال الـ90 دقيقة في ودية إيل ليماسوس بطل كأس قبرص، في أول المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي.

ويخوض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في الـ90 دقيقة مران استشفائي، خوفاً من تعرضهم للإرهاق والإجهاد.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 وديات أخرى بخلاف ودية أمس، في معسكره الحالي بقبرص، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

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