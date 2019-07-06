شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تطير إلى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة، متجهة إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للمباريات القادمة. وانطلقت رحلة الطيران في العاشرة صباحا وتستغرق حوالي ٤ ساعات ونصف إلى مدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق. ومن المقرر أن يخوض الفريق ٣ مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى ١٥ يوليو الجاري.

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