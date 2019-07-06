شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة يوضح موقف «الونش» من مواجهة جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، جاهزية المدافع محمود الونش للمباراة المقررة اليوم السبت أمام منتخب جنوب أفريقيا، في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

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وأوضح لهيطة أنه جرى التأكد من أن الإصابة التي تعرض لها الونش أمس الجمعة خلال تدريبات المنتخب، لن تمنعه من التواجد مع الفريق في مباراة اليوم، مشيرا إلى أن الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب أكد على جاهزية اللاعب.

ولم يستكمل الونش تدريبات المنتخب أمس إثر الإصابة، وجرى في البداية تشخيص حالة الإصابة بأنها التواء خفيف في الكاحل.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري سيفتقد في مباراة اليوم جهود أحمد حسن «كوكا» إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي«2-0» يوم الأحد الماضي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، وجرى الإعلان يوم الاثنين أنه سيغيب لفترة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام.