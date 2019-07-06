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ليفربول يعلن عن موعد تعافي كيتا

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أعلن نادي الإنجليزي عن موعد عودة نجم خط وسطه الغيني نابي كيتا، والذي انتهى مشواره في كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها الأراضي المصرية بسبب الإصابة.

وتعرض كيتا لإصابة في الركبة نهاية الموسم الماضي، إلا انه تعافى وانضم لقائمة المنتخب الغيني في كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يتعرض لإصابة مجددًا، ويعود إلى ليفربول.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي أن لاعب خط الوسط الغيني سيصبح جاهزًا للمشاركة في معسكر ليفربول استعدادًا للموسم الجديد، في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري.

ويستعد منتخب غينيا لمواجهة نظيره الجزائري لدور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، ليتأهل لأول الأدوار الإقصائية بين أفضل المنتخبات التي احتلت المر

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