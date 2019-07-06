الفيحاء يتعاقد مع محترف برازيلي

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء السعودي برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي اليوم، السبت، إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي رافاييل هنريك أسيس قادما من سبورتنج براجا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
وأكد الحساب الرسمي لنادي الفيحاء أن اللاعب بات قريبا من الانتقال للفريق السعودي.
ومن المنتظر أن يوقع اللاعب العقد الرسمي عقب اجتيازه للفحوصات الطبية والتي من المقرر أن يجريها خلال الساعات المقبلة.
جاء التعاقد مع أسيس بناء على التوصية المقدمة من المدير الفني خورخي سيماو.
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