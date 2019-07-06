أتلتيكو مدريد يضم موراتا نهائيا من صفوف تشيلسي

اعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن التوصل لاتفاق مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، لضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بشكل نهائي عقب انتهاء فترة إعارته.

وانتقل موراتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي، ومن المنتظر أن يلعب موسم 2019/2020 المقبل أيضًا على سبيل الإعارة، قبل الانتقال بشكل نهائي في صيف 2020.

وانتقل موراتا إلى صفوف تشيلسي في صيف 2017، قادمًا من صفوف ريال مدريد، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، إلا أن المهاجم الإسباني الدولي لم ينسجم بشكل كاف في صفوف النادي اللندني ليعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد عبر بوابة أتلتيكو.

ولعب موراتا مواجهته الأولى بقميص أتلتيكو مدريد في الثالث من فبراير الماضي، أمام فريق ريال بيتيس، ولعب 17 مواجهة مع الفريق منذ ذلك الحين، سجل خلالها 6 أهداف.