مدرب الفيحاء يصل "الأحساء" استعدادا للموسم الجديد

وصل التونسي إسكندر القصري المدير الفني لفريق العدالة إلى الأحساء، رفقة جهازه المساعد، تمهيدا لبدء التحضيرات لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.
وأوضح العدالة في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن القصري وصل إلى الأحساء رفقة نبيل عموري مساعده الفني، وعثمان جزري مدرب حراس المرمى، وإسماعيل محجوبي المعد البدني، بالإضافة إلى الأخصائيين البدنيين أيمن دحريج وأيمن عطية، وأخصائي التحليل الفني أنيس مليك.
كما أعلن العدالة وصول الثنائي التونسي يوسف فوزاعي وعبدالعزيز قشي، المحترفان ضمن صفوف الفريق، إلى الأحساء للمشاركة في التحضيرات للموسم الجديد.
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