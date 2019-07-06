نابولي يزاحم يوفنتوس على ضم إيكاردي

لا يزال وضع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، معقًدًا داخل أروقة النيراتزوري، في ظل عدم رغبة النادي في استمراره بالموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، تواصل مع إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، من أجل التفاوض على صفقة انتقال محتملة لسان باولو، قبل الموسم الجديد.

وأضافت أن رئيس نابولي اقترح تقديم راتب ضخم من أجل الظفر بخدمات إيكاردي في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن دي لورينتيس اقترح حصول اللاعب على 10 ملايين يورو سنويا.

ولفتت إلى أن إيكاردي بدأ التفكير في خيار نابولي، موضحة في الوقت ذاته أن يوفنتوس يعد المرشح المفضل لضم ماورو.

وختمت بأن سعر إيكاردي انخفض كثيرًا في الأشهر الأخيرة، بعد توتر علاقته بالإنتر، حيث بات 60 مليون يورو بعدما كان 110 ملايين يورو.