لاسارتي: معسكر إسبانيا فرصة للإرتقاء بمستوى الأهلي البدني والخططي

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، أن معسكر إسبانيا فرصة من أجل الإرتقاء بالمستوى البدني والخططي للفريق. وقال لاسارتي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سنعمل على استغلال الإمكانات المتاحة في المعسكر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، سنلعب 3 مباريات ودية متدرجة المستوي أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب". وواصل "معسكر إسبانيا سيكون فرصة للارتقاء بكافة النواحي البدنية والخططية، نريد الوصول بجميع اللاعبين الى أفضل مراحل الجاهزية قبل استئناف مباريات الموسم، بجانب الاستعداد للموسم الجديد". واختتم "سعيد بأداء لاعبي الاهلي الدوليين مع المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، أتمنى استمرار تألقهم مع المنتخب، فهذا الأمر يعد عاملا إيجابيا للأهلي بكل تأكيد".

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