ريال مدريد يسابق الزمن للتخلص من 6 لاعبين

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد، يسابق الزمن من أجل التخلي عن 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد تخلص حتى الآن من 5 لاعبين هم ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي)، راؤول دي توماس (بنفيكا)، سيرجيو ريجيلون (إشبيلية) ومارتين أوديجارد (ريال سوسييداد).

وحصل ريال مدريد، حتى الآن على 100 مليون يورو مقابل رحيل 5 لاعبين، ومن المقرر أن تعمل إدارة الميرنجي على التخلص من 6 لاعبين آخرين خلال الميركاتو.

وأشارت إلى أن قائمة الراحلين ستضم ثيو هيرنانديز، الذي بات على أعتاب ارتداء قميص ميلان مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى بورخا مايورال الذي يطلب الميرنجي 15 مليون يورو للتخلي عنه، ويعد ريال سوسييداد وليفانتي من أكثر الأندية المهتمة بضمه.

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ويتفاوض النادي الملكي مع نابولي على بيع خاميس رودريجيز، حيث يستهدف الميرنجي الحصول على 42 مليون يورو، بينما يريد البارتينوبي دفع 35 مليونًا فقط.

وتضم لائحة المرشحين للمغادرة أيضًا داني سيبايوس المطلوب في آرسنال وليفربول وتوتنهام، بينما تعرض إدارة ريال مدريد ماريانو دياز، على عدة أندية.

ويأتي ضمن قائمة الراحلين، الويلزي جاريث بيل الذي لا يريده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن حتى الآن لم يقدم أي نادٍ عرضًا لضمه هذا الصيف.