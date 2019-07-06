شكرا لقرائتكم لاسارتى: معسكر الأهلى الإسبانى فرصة جيدة قبل استئناف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأورجواياني مارتن لاسارتى المدير الفني للنادى الأهلي أن إقامة معسكر الاعداد الخارجي للفريق فى إسبانيا خلال هذا التوقيت مهم للغاية، لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للارتباطات المقبلة.

وقال لاسارتى فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للنادى الأهلى إن الجهاز الفنى سيعمل على استغلال الإمكانات المتاحة فى المعسكر، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوي أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل استئناف المباريات الرسمية.

كانت بعثة الأهلى غادرت مطار القاهرة صباح اليوم متجهة إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد الذي يقام في مدينة اليكانتي ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري، استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في مصر ، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد.

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وأضاف لاسارتي أن معسكر "اليكانتي" سيكون فرصة للارتقاء بكافة النواحي البدنية والخططية، بهدف الوصول بجميع اللاعبين الى أفضل مراحل الجاهزية بما يتناسب مع طبيعة المباريات المتبقية في الموسم.

كما المدير الفنى للأهلى أن الجهاز الفني سيبدأ في إسبانيا مرحلة جديدة من الإعداد والاستفادة من الحالة البدنية التي وصل إليها اللاعبون بعد العودة للتدريبات خلال الأيام الماضية وخوض مباراة ودية أمام فريق المتحدة.

وأشاد لاسارتى بأداء لاعبي الأهلي الدوليين مع المنتخب الوطني خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، مؤكدا أنه يتطلع الى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام.

وتضم قائمة الأهلى فى معسكر إسبانيا 34 لاعبا هم: علي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة وإسلام محارب وباسم علي وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد حمودي وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ورمضان مصطفى.