شكرا لقرائتكم فرج عامر يعلن انتهاء إعارة إسلام جمال مع طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة، عبر حسابه الشخصى على تويتر، أن الفريق السكندرى استعاد صانع ألعابه إسلام جمال، بعد انتهاء إعارته للجيش والتى استمرت ثلاث سنوات.
ودون رئيس نادى سموحة: "عودة نجم سموحة اسلام جمال صانع العاب فريق الجيش بعد انتهاء إعارته للجيش التى استمرت ثلاث سنوات"..
كان مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر قد قرر عودة إسلام جمال الذى كان معارا لطلائع الجيش فى الموسم الحالى، حيث جاء القرار بناء على رغبة من حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى الذى طلب ضرورة إعادة اللاعب فى الموسم المقبل.
ويسعى مجلس إدارة سموحة إلى بناء فريق قوى يستطيع العودة للمنافسة على الدورى بعدما كان قريبا من الهبوط للقسم الثانى.
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