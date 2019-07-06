شكرا لقرائتكم إكرامى: رمضان صبحى لن يلعب فى مصر إلا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بعد أن استطاع مجلس إدارة النادى الأهلى تجديد عقد استعارة رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزى لمدة موسم جديد، أعرب إكرامى الشحات نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر عن سعادته لتجديد إعارة اللاعب.
وأضاف وحش أفريقيا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أن زوج ابنته رفض كل العروض التى تلقاها فى مصر خلال الفترة الأخيرة مقابل الاستمرار مع القلعة الحمراء، وأن صبحى لم يكن ليختار أى نادى فى مصرغير النادى الأهلى تحت أى ظرف من الظروف.
وأعلن الأهلى مساء أمس تمديد إعارة رمضان صبحى لمدة موسم، بعد المفاوضات التى أجراها المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى فى إنجلترا مع نادى هيدرسيفلد الإنجليزى.
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