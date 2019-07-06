الإسماعيلى يستعد لمواجهة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل استعداد للقاء الزمالك بجانب منافسات الموسم الجديد عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الوقت الراهن، خاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى تدريبات بدنية خلال المران الصباحى اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.
وشمل المران على تدريبات بدنية، سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية وتأسيسهم بشكل بدنى قبل المشاركة باستحقاقات الموسم الجديد.
وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى.
وعلى الجانب الآخر، أدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير واختتم المران بتقسيمة على منتصف الملعب.
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