موعد مباراة مصر اليوم فى دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية 2019|حكم مباراة مصر وجنوب افريقيا والتشكيل...

استطاع منتخب الفراعنة عبور دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 متصدرًا مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق خمس نقاط كاملة عن منتخب أوغندا الذي احتل المركز الثاني صاحب الـ 4 نقاط و 6 نقاط عن منتخب الكونغو صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق 8 نقاط عن منتخب زيمبابوي متذيل المجموعة، وبهذه النتيجة قد صعد منتخب مصر ومنتخب أوغندا للدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويتبقى الآن أن نتعرف على مباراة مصر القادمة فى دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية 2019 ، فتابعونا..

حكم مباراة مصر وجنوب افريقيا والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

اختارت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 لإدارة مباراة مصر وجنوب إفريقيا، الحكم الجابوني إريك أوتوجو كاستان.

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف. خط الوسط محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد. خط الهجوم محمود حسن ” تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح.

تاريخ المواجهات بين مصر وجنوب افريقيا

واجه الفريق المصري منتخب جنوب إفريقيا في ٤ مباريات رسمية وكانت النتيجة على النحو الآتي:

مصر حققت الفوز في مبارتين.

جنوب إفريقيا حققت الفوز في مباراة واحدة.

التعادل بين المنتخبين مصر وجنوب أفريقيا في مباراة.

مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

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مباراة مصر القادمة فى دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية 2019

من المقرر أن تقام مباراة مصر القادمة في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، على أن تقام المباراة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وحسب اللوائح القانونية لبطولة أمم الأفريقية، فمن المفترض أن يواجه متصدر المجموعة الأولى “منتخب مصر” أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات الرابعة أو الخامسة أو السادسة، لذلك سيواجه المنتخب المصري منتخب جنوب أفريقيا بعد صعوده رسميًا ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات باعتباره ثالث المجموعة الرابعة.

ترتيب مجموعة مصر ببطولة أمم أفريقيا 2019

الترتيب دولة المنتخب رصيد النقاط الأول منتخب مصر 9 نقاط الثاني منتخب أوغندا 4 نقاط الثالث منتخب الكونغو 3 نقاط الرابع منتخب زيمبابوى دون نقاط

منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

أدى المنتخب المصري دور بطوليًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث تأهل للدور الـ 16 من البطولة بعد تخطيه دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية كان آخرها فوزه على منتخب أوغندا يوم الأحد الماضي بهدفين دون مقابل، كما استطاع الفراعنة الحفاظ على شباكهم نظيفة حيث لم يدخل في شباك المنتخب أي هدف في الثلاث مباريات الماضية.