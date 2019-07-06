شكرا لقرائتكم خبر عن مهام دفاعية لـ محمد صلاح أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تعليمات دفاعية لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

وطالب أجيرى الفرعون المصرى بالالتزام بالواجبات الدفاعية بشكل أكبر من المباريات السابقة، خاصة أن جنوب أفريقيا يتسم بالزيادة العددية في وسط الملعب.

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وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا فى الدور الأول لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.. ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.