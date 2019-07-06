شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سموحة يعلن عودة إسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عا،مر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة، أن الفريق السكندرى استعاد صانع ألعابه إسلام جمال.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "عودة نجم سموحة إسلام جمال صانع بعد انتهاء إعارته التى استمرت ثلاث سنوات".

وكان مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، قرر عودة إسلام جمال بناءً على رغبة من حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى الذى طلب ضرورة إعادة اللاعب فى الموسم المقبل .

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ويسعى مجلس إدارة سموحة لبناء فريق قوى يستطيع العودة للمنافسة على الدورى بعدما كان قريبا من الهبوط للقسم الثانى .