شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الأثقال محمد إيهاب يتوقع فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا 2 /1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمد إيهاب البطل الأوليمبى لرفع الأثقال فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا 2 / 1 فى اللقاء الذى سيجمعهما فى التاسعة مساء اليوم السبت فى إطار دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

وقال إيهاب فى تصريح لـ الخليج 365 إنه يتوقع تألق محمود حسن تريزيجيه فى لقاء الليلة وأن يسجل هدفين. .

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.