شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى لتايم سبورت: الفراعنة أفضل من جنوب أفريقيا وعلينا احترام المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى طارق يحيى نجم الزمالك أن منتخب مصر أفضل كثيرا من نظيره الجنوب أفريقى الذى سيلاقيه فى التاسعة مساء اليوم السبت فى إطار دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى .

و قال يحيى فى تصريح لـ قناة " تايم سبورت " إن المنتخب لا بد ان يحترم المنافسة مهما كانت إمكانياته ، متمنيا أن يظهر لاعبى منتخب مصر فى حالة أفضل من دور المجموعات .

و أشار يحيى إلى أن استعدادت الأدوار النهائية مختلفة عن دور المجموعات ، مشيرا على أن المنتخب سيكون لياقته البدنية أفضل والتركيز أعلى من لقاءات الدور الأول .

و أضاف يحيى أن مشاركة 24 منتخبا فى هذه النسخة أعطى قوة كبيرة للمنافسة التى تشهد العديد من المفاجات .

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.