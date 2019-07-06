تعرف على برنامج الأهلي فى أول أيام معسكر إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلى اليوم، السبت، معسكر الإعداد الذى يقام فى مدينة اليكانتى الإسبانية ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى؛ استعداداً للمباريات المتبقية من الموسم الجارى، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد.

ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجارى عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حاليا فى مصر. وكانت بعثة فريق الأهلى قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم بقائمة ضمت 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي، وجونيور أجايى ومحمد هاني، وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى. ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى اليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة .

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