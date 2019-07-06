شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..جماهير الاسماعيلى تدشن إستمارة سحب ثقة من مجلس الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت جماهير النادى الاسماعيلى إستمارة سحب ثقة تحت عنوان "أنقذوا الدراويش" لسحب الثقة من الادارة الحالية بسبب ماوصفوه بسوء العقلية الإدارية خلال الاربع سنوات الماضية .

وشلمت الاستمارة خمسة نقاط اعتبرها مشجعى الاسماعيلى سبباً كافياً لسحب الثقة من المجلس الحالى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان .

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى.

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.