شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: بيبو وأبو زيد وماجر سبب حبى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، جمعته بمحمود الخطيب نجم القلعة الحمراء السابق ورئيسها الحالي، والنجم الجزائري رابح ماجر.

وعلق الصقر على الصورة قائلاً:

الإتنين دول بيبو و ماجر ومعاهم طاهر أبوزيد وأعظم لاعب في الكون مارادونا كانوا سبب حبي لحاجه اسمها كرة القدم.

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ويلتقى المنتخب الوطنى مع جنوب أفريقيا اليوم فى إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، حيث تقام المباراة فى التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولى، فى البطولة التى تقام بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.

واستقر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر على الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الإفتتاح أمام زيمبابوى ثم الكونغو الديمقراطية حيث سيتم الدفع بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف وفى الوسط محمد الننى و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن.