شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤكد جاهزية الونش للقاء جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على جاهزية اللاعب محمود حمدي "الونش" للمشاركة في مباراة اليوم أمام جنوب أفريقيا في دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية إذا رأى الجهاز الفني ذلك.

جاء ذلك بعد توقيع الكشف الطبي على اللاعب صباح اليوم بعد إصابته مساء أمس بالتواء في الكاحل.

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.