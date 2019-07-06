شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الخامس عشر من بطولة امم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمس، الجمعة، مواجهتان ضمن منافسات دورالـ 16 من بطولة أمم أفريقيا 2019، والتى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، وشهدت نتائج حاسمة فى تأهل منتخبات و خروج اخرى من البطولة الأفريقية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتقام المباريات على 6 ملاعب هى استاد القاهرة والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية والدفاع الجوى.

وتأهل المنتخب المصرى إلى دور الـ16 بعد تحقيق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، حيث تغلب على منافسيه فى المباريات الثلاث، ففاز على زيمبابوى بهدف دون رد أحرزه تريزيجيه، وأمام الكونغو بهدفين نظيفين، ونفس النتيجة أمام أوغندا، وسجل الهدفين فى كل مباراة أحمد المحمدى ومحمد صلاح.

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المغرب وبنين 1/1

تعادل منتخبا المغرب وبنين فى منافسات دور الـ 16 ، بهدف لكل منتخب، أحرز هد فبنين مواز إديليهو، فى الدقيقة 53، وتعادل اللاعب يوسف النصيرى للمنتخبى المغربى فى الدقيقة 75 من عمر اللقاء، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لينتهى اللقاء بفوز المنتخب البنينى برباعية مقابل هدف وخروج المغرب من البطولة.

السنغال وأوغندا 1/0

وتأهل منتخب السنغال الى دور ربع نهائى البطولة بعد الفوز على أوغندا بهدف نظيف أحرزه ساديو مانى، ليودع المنتخب الأوغندى البطولة الأفريقية خلف بنين.