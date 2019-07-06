شكرا لقرائتكم خبر عن تايم سبورت تكشف استعدادات ستاد القاهرة لاستقبال جماهير مصر وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة تايم سبورت الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية عن استعدادات استاد القاهرة الدولي لاستقبال الجماهير في مباراة مصر وجنوب أفريقيا التي تقام ضمن منافسات دور الـ 16 بكان 2019.

وأكد مراسل تايم سبورت على كثافة التواجد الأمنى على جميع البوابات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لحمياة وتنظيم دخول الجماهير إلى المدرجات، مضيفاً أن فترة توقف المباريات بعد انتهاء دور المجموعات شهدة إعادة تهيئة و صيانة لأرضية الملعب والمدرجات ليصبح على أتم جاهزية لاستضافة المباريات المرتقبة.

وأضاف مراسل تايم سبورت أن اللجنة المنظمة قامت بتوسعة منافذ دخول الجماهير لتستوعب أعدا أكبر لتلافي الزحام والتكدس خارج الاستاد، حيث اتسعت منافذ بوابات الدرجة الثانية لتشمل 12 منفذ، فيما اتسعت منافذ الدرجة الثالثة لتضم 15 منفذ بعد أن كانت تحتوي على 9 منافذ فقط للدخول إلى المدرجات، أما الدرجة الأولى فتم توسعتها لتضم 16 منفذ بعد أن كانت تحتوي على 8 منافذ.

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ويلتقى المنتخب الوطنى مع جنوب أفريقيا اليوم فى إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، حيث تقام المباراة فى التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولى، فى البطولة التى تقام بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.

واستقر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر على الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الإفتتاح أمام زيمبابوى ثم الكونغو الديمقراطية حيث سيتم الدفع بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف وفى الوسط محمد الننى و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن.