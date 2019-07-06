شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى لجنش قبل مواجهة جنوب أفريقيا: "معانا وأنت بعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز والمنتخب الوطنى، على دعم محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك والفراعنة، والذى غادر معسكر المنتخب بعد تعرضه للإصابة فى وتر أكيلس .

ونشر الشناوى صورة جمعته بجنش عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" وعلق عليها، "معانا وأنت بعيد".

ويلتقى المنتخب الوطنى مع جنوب أفريقيا اليوم فى إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، حيث تقام المباراة فى التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولى، فى البطولة التى تقام بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.

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واستقر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر على الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب الأولاد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 خاصة أن الفريق يضع الحصول على اللقب فى أهم أولوياته لإسعاد الجماهير المصرية التى لا ترضى بأقل من ذلك وخوض اللقاء بعناصر الخبرة كما حدث فى مباراتى الإفتتاح أمام زيمبابوى ثم الكونغو الديمقراطية حيث سيتم الدفع بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد المحمدى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف وفى الوسط محمد الننى و طارق حامد وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن.



احمد الشناوي



الشناوي وجنش