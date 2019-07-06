شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يُحدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء.. ومحمود علاء رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيرى، اللاعبين الخمسة الذين سيقومون بتنفيذ ركلات الجزاء في حالة الاحتكام اليها خلال المباريات المقبلة وهم محمود علاء واحمد حجازي ومحمد صلاح وَعَبَد الله السَّعيد وأيمن اشرف ، وشهدت تدريبات الفريق موخرا التركيز علي تسديد ركلات الجزاء وتفوق محمود علاء بشكل لافت ليتصدر القائمة.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا فى الدور الأول لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.. ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.