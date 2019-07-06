شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول المشاركة فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لاستضافة بطولة أفريقيا للسيدات المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وتشهد هذه البطولة مشاركة عدد من الدول الأفريقية، بحسب التأكيدات التى وصلت إلى اتحاد الطائرة، وهى الجزائر والمغرب وكينيا والسنغال والكاميرون وبتسوانا.

Advertisements

ووصل إلى القاهرة، حتى الآن، المغرب وكينيا، على أن يصل باقى المنتخبات غدا استعدادا لمنافسات البطولة، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة مساء الاثنين المقبل بحضور مسئولى الاتحاد الأفريقى ومندوبى الدول المشاركة.

يذكر أن هذه البطولة كانت ستقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة قبل أن يتم نقلها إلى صالة أكتوبر الدولية لانشغال الاستاد ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.