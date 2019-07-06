شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل أول ودية فى معسكر أسبانيا 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناكً تعديلا قد طرأ على موعد أول مباريات الفريق الودية خلال معسكر الإعداد الذي ينطلق اليوم السبت في مدينة أليكانتي الإسبانية.
وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق استقر على تعديل موعد المباراة الأولى التي كان مقررا أن تقام غدا الأحد لتقام في السادسة والنصف مساء بعد غد الاثنين، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.
ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق خوض 3 مواجهات ودية أيام 8 و11 و15 يوليو الجاري.
وغادرت بعثة النادى الأهلى صباح اليوم متجهة إلى أسبانيا لخوض معسكر تدريبى استعدادا للمباريات المقبلة فى مسابقة الدورى .
وضم مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.
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