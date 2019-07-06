حوار.. كانو لـ"الخليج 365": صلاح سيكرر إنجازاتي.. ومصر ستخوض النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ ريهام حمدي:

قال النجم النيجيري نوانكو كانو أحد أساطير منتخب بلاده وفريق أرسنال الإنجليزي، إن النجم المصري محمد صلاح سيكرر إنجازاته بحصد كل الألقاب التي حصل عليها.

يلا كورة حاور النجم المتوج بدوري أبطال أوروبا مع أياكس عام 1995، مستغلاً حضوره مباريات كأس الأمم الإفريقية في مصر، ليتحدث النسر النيجيري عن كرة القدم الإفريقية، ويكشف عن توقعاته للمنتخب المصري ولنجم الفريق (صلاح).

-عاصرت عدة في نيجيريا.. برأيك من هو أفضل جيل؟

لدينا العديد من اللاعبين الجيدين حاليا، لدينا موسى ولدينا إيغالو ونديدي أيضا، والعديد من لاعبي الجيل الحالي جيدون، وبالنسبة لي لن أتكلم عن لاعبين قدامى ولكن الجيل الحالي هو مستقبل نيجيريا.

- أنت اللاعب الأفريقي الوحيد الذي حقق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، فهل هناك لاعب أفريقي آخر قادر على تحقيق نفس إنجازاتك؟

ضاحكاً.. مو صلاح سيفعل ذلك، لقد فاز بالفعل بدوري الأبطال، وأنا متأكد أنه سيفوز بالعديد من الألقاب الأخرى وأتمنى له أن يحقق الأفضل.

-هل تتوقع أن يستمر صلاح بالدوري الإنجليزي أم تنصحه بالاتجاه إلى مكان آخر؟

أرى أنه من الأفضل لصلاح أن يستمر بالدوري الإنجليزي فهو يلعب في نادي جيد والمدرب يحبه ويقدره كثيرا ولديه حب جميع جماهير ليفربول وهو الآن بطل أوروبا فلما عليه أن يرحل

- هل ترى أن تألق تييري هنري في أرسنال حد من فرصك في صفوف النادي؟

لا أحد يستطيع أن يقلل فرص كانو في أي مكان "كانو هو كانو" وهناك كانو واحد في العالم أجمع، طريقة لعبي كانت دائما مختلفة عن أي لاعب آخر في العالم ولا يوجد أي لاعب يستطيع أن يكون مثلي.

-يقولون أن كانو يحب أن يعامل كالملك هل هذا صحيح؟

لا، إطلاقا، فقط كان يطلق علي لقب "الملك" لكني لم أطلب من الناس أن تعاملني كملك، فقط بسبب إنجازاتي أطلق علي هذا اللقب كاحترام وتقدير لي من الناس.

ابنك يسير على خطاك كلاعب كرة قدم هل تتوقع أن يكون مثلك في الملعب؟

ابني الأكبر يحب كرة القدم كثيرا وهو بالفعل الآن لاعب كرة قدم في أكاديمية واتفورد، مازال في الـ 14 من عمره، وهو يلعب مثل أبيه واعتقد انه سيتخطاني وأنا أدعي له كثيرا بذلك.

-هل تتذكر أفضل مباراة لك أو أفضل هدف؟

لدي الكثير من الذكريات بالفعل، ولكن الأفضل بالنسبة لي كانت مباراة مع منتخب نيجيريا ضد البرازيل في اولمبياد أتلانتا، سجلت هدفين رائعين، ولكن إذا سألتم جماهير أرسنال عن كانو سيتذكرون دائما هدفي في تشيلسي، هاتين هما أهم ذكرياتي على الإطلاق.

كيف كان للمرض الذي تعرضت له تأثيرا على تغيير طريقة حياتك وطريقة تفكيرك؟

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جعلني شخص أفضل كثيرا فعندما تتعرض لمشكلة كبيرة تتحول لشخص لأفضل في كل شئ، لكن الطبيعي اذا واجهت مشكلة أو لم تواجه ذلك فلابد أن تكون شخص جيد.

عندما أصبت بذلك المرض وذهبت للمستشفى عندها أدركت أن هناك الكثير في هذا العالم أريد أن أفعله وكذلك أشياء كثيرة، أدركت أنني أريد تغييرها في طريقة تفكيري للأفضل وهو ما أصبحت عليه الآن.

-ما تقييمك لبطولة كأس الأمم الأفريقية حتى الآن؟

رصيد كبير لمصر باستضافة هذه البطولة حتى الآن والبطولة حتى الآن جيدة والشعب المصري يحب كرة القدم كثيرا، الوضع هنا جعل الأمور سهله بالنسبة لنا.

في الطبيعي كان لا يمكنك مشاهدة عدد من المباريات متتالية ولكن في مصر استطعنا أن نشاهد عدد من المباريات ونعود بسهولة، لذلك أشكر مصر كثيرا على التنظيم الرائع وعلى استضافة البطولة وحتى على تجهيزات الاستادات الرائعة.

لكن لدي تعقيب واحد أن هناك مباريات لم يتواجد بها جماهير وكانت فارغة، ولكن أتمنى أن يتبدل ذلك في الأدوار التالية.

-الكاميرون هزمت نيجيريا في ثلاث نهائيات هل تستطيع نيجيريا كسر لعنة الكاميرون والفوز في المباراة القادمة؟

ستكون مباراة جيدة بين المنتخبين لكنها ستكون صعبة عليهما، وبالأخص نيجيريا، والفريق المحظوظ في ذلك اليوم هو الذي سيحقق الفوز بالطبع أنا أتمنى أن تفوز نيجيريا في المباراة ولكن إذا فازت سيكون ذلك بصعوبة شديدة.

-من المنتخب الذي تتوقع فوزه بهذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية؟

ضاحكا، إذا لم تتوج بها نيجيريا ستكون من نصيب مصر، ولكن الأكيد أن مصر ستكون في المباراة النهائية.

-هل تستطيع مصر تخطي عقبة جنوب أفريقيا؟

نعم، مصر ستتخطى مباراتها القادمة أمام جنوب أفريقيا، لا أتصور أن يحدث العكس.

-إذا اخترت 4 منتخبات للتأهل للدور قبل النهائي من ستختار؟

نيجيريا أو مصر، ومالي والسنغال.

-من أفضل لاعب في البطولة حتى الآن؟

من الصعب جدا أن نحدد أفضل لاعب في الوقت الحالي نستطيع أن نحكم من خلال دور المجموعات فقط، لكن اعتقد أنني يمكنني أن أحدد أفصل لاعب بعد الانتهاء من دور ال 16.

-من بين كل المحترفين الأفارقة في أوروبا من الأفضل في البطولة؟

الحكم عليهم الآن سيكون ظالماً وغير عادل، ولكن من اليوم وغدا سيبدأ جميع اللاعبين بالظهور وهو الوقت الذي سيبدأ اللاعب الجيد بالظهور فيه مع منتخب بلاده و حينها سنري من الأفضل والأحسن من بينهم.