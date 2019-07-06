"منتخب معاق هجوميًا.. وزياش أسوأ من ميسي".. صحف المغرب تفتح نيرانها على أسود الأطلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

هاجمت الصحف المغربية الصادرة صباح اليوم، السبت، منتخب أسود الأطلس، بعد الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب بنين.

المنتخب المغربي كان أحد المرشحين للفوز بالبطولة. تصدر مجموعته، وأهدر العديد من الفرص أمام منتخب السناجب لتذهب المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي قتلت الأسود.

وفتحت صحيفة "المنتخب" المغربية النار على منتخب بلادها، وتحت عنوان "لن يفوز الأسود حتى لو لعبوا عشرة أشواط وصف التقرير أسود الأطلس بأنه منتخب "معاق".

وقال التقرير "أغلب المتتبعين لمسار المنتخب المغربي وهو يشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، يجزمون أنه "معاق" وعلى درجة كبيرة من الإعاقة على مستوى الهجوم، لذلك حتى لو لعب الأسود عشرة أشواط إضافية أو أكثر أمام منتخب بنين، ما كان أبدا ليصلوا إلى شباك الخصم ".

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ونال حكيم زياش نجم أياكس الهولندي قسطاً من الهجوم بعد إهدراه لفرصة ثمينة أمام بنين كانت كفيلة بالصعود إلى دور الـ8.

وتحت عنوان "زياش أسوأ من ميسي" قالت صحيفة "المنتخب" إن تألق نجم أسود الأطلس اللافت مع أياكس لم يمنعه من التعثر وخوض أسوأ مباريات عمره ليظهر اسوأ من نجم وأسطورة برشلونة ليونيل ميسي الذي ودع مع منتخب بلاده الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل، وخرج من المسابقة مرة أخرى خاوي الوفاض ومن دون التتويج باللقب.

من جهتها نقلت صحيفة البطولة "المغربية" أوقات البكاء والحسرة بعد الخروج الأفريقي قائلة إن "النحس" لازم المنتخب المغربي الذي لم يحقق انتصاراً واحداً منذ 15 عام في "أدوار خروج المغلوب".

وانتقدت صحيفة "البطولة" الجمعة المغربية بسبب غياب الرؤية والتخطيط قائلة: "كنا وسنبقى دائما ضيوفا على مسابقة كأس أمم أفريقيا، حتى لو صرَفنا أضعاف ما نصرفه اليوم، لأننا ببساطة نبحث دوما عن نجاح الصدفة، نجاح الاستثناءات لا نجاح القاعدة".