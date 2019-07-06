لاسارتي: معسكر إسبانيا فرصة للارتقاء بالمستوى البدني والخططي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، إن معسكر إسبانيا فرصة للارتقاء بالمستوى البدني والخططي للفريق. وأضاف لاسارتي- في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للنادي الأهلي- اليوم السبت: "سنعمل على استغلال الإمكانات المتاحة في المعسكر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، سنلعب 3 مباريات ودية متدرجة المستوى أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب". وتابع المدير الفني للأهلي: "معسكر إسبانيا فرصة للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية، نريد الوصول بجميع اللاعبين إلى أفضل مراحل الجاهزية قبل استئناف مباريات الموسم، بجانب الاستعداد للموسم الجديد". وأتم حديثه: "سعيد بأداء لاعبي الأهلي الدوليين مع المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، أتمنى استمرار تألقهم مع المنتخب، فهذا الأمر يعد عاملا إيجابيا للأهلي بكل تأكيد".

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