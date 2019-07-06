هل يسير الابن ستيفن على خطى والده باهوكين مع الكاميرون في كأس أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"فخور بارتداء قميصًا سبق وأن ارتداه والدي من قبل وهو أمر لا يضع أي ضغوطات عليّ بل يجعلني أسعى لتكرار مافعله مع منتخب بلادي".. بهذه الكلمات تحدث ستيفن باهوكين، لاعب منتخب الكاميرون للصحافيين خلال المؤتمر الذي عُقد قبل مباراتهم أمام نظيرهم البنيني ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

اليوم الكاميرون سيواجه نظيره نيجيريا في السادسة مساءً ضمن منافسات دور الـ 16 من النسخة الجارية لبطولة كأس الأمم.

ستيفن ـ الذي أتم عامه الـ 27 منذ عدة أيام ـ يدخل لقاء دور الـ 16 وعينه على إنجاز والده مع منتخب بلاده موسم 1984 حين توّج بأول نسخة للكاميرون من كأس أمم أفريقيا.

فوالده بول باهوكين ـ الذي وُلد عام 1955 ـ كان ينشط في مركز وسط المهاجم ـ بصفوف نادي تونير ياوندي، أحد أشهر أندية الكاميرون، قبل أن تلتقفه أعين الكشافين وهو بعمر الـ 22 فينتقل لصفوف استاد ريمس الفرنسي ليجذب الأنظار في بلاده له أكثر وينضم لصفوف منتخب بلاده لينطلق بقميصه في نسخة 1982 من كأس العالم وكذلك كأس أمم أفريقيا 1984 قبل أن يعتزل دوليًا ويُكمل مسيرته الاحترافين.

ستاد ريمس كانت بداية باهوكين للاحتراف بفرنسا؛ حيث واصل اللعب حتى 1986 بعدما مثّل أندية تروا، كان، فالنسيان وغيرها.

Advertisements

لتصبح فرنسا موطنه الثاني؛ حيث وُلد ابنه "ستيفن" ومارس كرة القدم، ولكنه احتفظ بهويته الكاميرونية بجانب جنسية البلد الذي نشأ به.

بصفوف نادي نيس الفرنسي بدأ ستيفن مداعبة كرة القدم والتدرج بين فئاته السنية حتى انتقل منه موسم 2013/2014 لصفوف نادي سانت ميرين الإسكتلندي على سبيل الإعارة.

خلال هذه الفترة شارك ستيفن مع منتخب فرنسا تحت 20 عامًا في 4 مباريات؛ حيث سجل هدفًا بقميص الديوك.

لينتقل ستيفن لخطوة أكبر نادي ستراسبورغ الفرنسي يتعاقد معه من نيس لمدة 4 مواسم؛ حيث شارك معه في 33 مباراة مُسجلاً 11 هدفاً، وصنع هدفين خلال 2583 دقيقة لعب قبل أن يرحل في الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف نادي أنجيه الفرنسي.

وخلال هذه الفترة قرر ستيفن ارتداء القميص الذي ارتداه والده منذ 35 سنة في كأس الأمم؛ حيث انضم في مارس 2018 لصفوف منتخب الكاميرون؛ حيث شارك مع في وديتين قبل التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 التي شارك بـ 3 مباريات بها وسجل هدفًأ قبل المشاركة في ودية البرازيل الاستعدادية للبطولة.

وخلال النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم شارك في 23 دقيقة أمام منتخب غينيا بيساوي في الجولة الأولى؛ حيث سجل هدفًا ثم دفع به المدرب لمدة 15 دقيقة في المباراة الثانية أمام غانا قبل أن يبدأ أساسيًا في مباراة الجولة الثالثة أمام بنين.. فهل تتوقع أن يسير ستيفن على خطة والده ويتوّج بالنسخة الجارية من البطولة؟