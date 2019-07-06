عبدالحفيظ يعدد مزايا تعاقد الأهلي مع ديانج واستمرار رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتعاقد الفريق مع لاعب الوسط المالي اليو ديانج، بجانب بقاء رمضان صبحي مع الفريق لمدة موسم جديد.

وأعلن النادي الأهلي عن تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم جديد بعد التوصل لاتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي، بجانب التعاقد مع ديانج من صفوف مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "ديانج يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، تعاقدنا معه ضمن مخطط بناء فريق للمنافسة على الألقاب والبطولات".

وواصل "صفقة ديانج تحمل العديد من المزايا، فهو لاعب صغير في السن، لديه إمكانيات فنية رائعة، إلى جانب كونه جزءا من خطة البناء للمستقبل".

واختتم "تمديد فترة إعارة رمضان صبحي يمثل إضافة قوية، فهو صاحب قيمة فنية كبيرة بجانب أنه يتمتع بروح عالية، خطة بناء الفريق تسير بشكل مناسب"