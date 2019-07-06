3 وديات للأهلي خلال معسكره في اسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت معسكر الإعداد الذي يقام في مدينة إليكانتي الاسبانية ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري؛ استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد، أيام 8 و11 و15 يوليو الجاري.

ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية متدرجة المستوى لتجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجاري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تُقام حاليًا في مصر.

وكانت بعثة فريق الأهلي قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم بقائمة ضمت 34 لاعبًا هم: علي لطفي، أحمد فتحي، علي معلول، حسام عاشور، محمد نجيب، عمرو السولية، رامي ربيعة، إسلام محارب، باسم علي، جونيور أجايي، محمد هاني، أحمد حمودي، هشام محمد، وليد أزارو، ناصر ماهر، أحمد علاء، محمد شريف، صلاح محسن، محمود وحيد، أحمد الشيخ، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، صالح جمعة، عمرو جمال، حسين الشحات، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، حسين السيد، مصطفى شوبير، أحمد طارق، عربي بدر، محمد عبد المنعم، عمار حمدي ورمضان مصطفى.

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ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانًا خفيفًا مساء اليوم في مدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الإعداد للفترة المقبلة.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك تعديلاً قد طرأ على موعد أول مباريات الفريق الودية خلال معسكر الإعداد الذي ينطلق اليوم السبت في مدينة اليكانتي الإسبانية.

وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق استقر على تعديل موعد المباراة الأولى التي كان مقررًا أن تُقام غدًا الأحد لتقام في السادسة والنصف مساء بعد غد الاثنين، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.