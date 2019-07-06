التشكيل المتوقع .. أجيري يحسم موقف محمد صلاح ومحسن من مواجهة جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، علي تشكيل الفراعنة لمباراة جنوب أفريقيا التي تقام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم.

وقرر أجيري الدفع بالنجم محمد صلاح فى التشكيل الأساسي بعد شفاء جناح ليفربول من نزلة البرد التى تعرض لها وتسببت فى غيابه عن المران قبل الأخير للمنتخب فيما يقود مروان محسن الهجوم بعد أن حامت الشكوك حول مشاركة اللاعب بسبب معاناته من اجهاد عام.

ويعود محمود علاء لمركز قلب الدفاع على حساب باهر المحمدي بعد أن لعب الأخير مباراة أوغندا فى ختام دور المجموعات بالإضافة إلي طارق حامد علي حساب نبيل دونجا الذى شارك أساسياً فى المباراة الماضية أيضاً

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وبحسب مراسل الخليج 365 فأن المدير الفني المكسيكي الذي يلعب بطريقة 4-2-3-1 سيدفع بكلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – مروان محسن – محمد صلاح.