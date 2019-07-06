بالصور.. عمار ورمضان على رأس بعثة الأهلي المغادرة إلى إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( د ب أ)

غادرت القاهرة صباح اليوم السبت بعثة النادي الأهلي متجهة على متن طائرة خاصة إلى مدينة أليكانتي شرق إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوعين، وذلك فى إطار الاستعداد لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات الدوري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

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وتضم بعثة الأهلي 63 فردا، بينهم 33 لاعبا وإداريا برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية أيام 8 و11 و15 من شهر يوليو، وقرر الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي أن يخوض اللاعبون مرانا خفيفا اليوم السبت على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وأوضح عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق استقر على تعديل موعد المباراة الأولى التي كان مقررا أن تقام غدا الأحد لتقام في السادسة والنصف مساء بعد غد الاثنين، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.

قائمة ضمت 34 لاعبا هم: علي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي، وجونيور أجايي ومحمد هاني، وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ورمضان مصطفى.