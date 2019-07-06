تعرف على تفاصيل دخول استاد القاهرة والممنوع والمحظور لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت وزارة الداخلية موعد فتح المدرجات اليوم، السبت، لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر وجنوب أفريقيا التى تقام الساعة التاسعة مساء فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت الوزارة أنه تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 12 ظهرًا يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي الـFAN ID والتذكرة، وأن تكون التذكرة مربوطة.

وقال مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، منسق عام مباريات استاد القاهرة، إن حاملي تذاكر الدرجة الأولى سيتوجهون من خلال المدخل الرئيسي "مسجد آل رشدان"، في حين سيتوجه حاملي تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة "شمال" عبر مدخل "دار المدرعات "، وحاملي تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة "يمين" عبر طريق "النصر بجوار مدرسة الموهوبين".

وأشار إلى أن جميع حاملي تذاكر الدرجة الثانية سيتم دخولهم من بوابة "شارع يوسف عباس".

وشدد منسق عام المباراة على أهمية الالتزام بجميع المحظورات المدونة على ظهر التذاكر، وفي مقدمتها عدم اصطحاب شواحن التليفونات المحمولة والبرفانات وأي مواد قابلة للاشتعال إضافة إلى الآلات الحادة، مضيفًا أن فريقًا من المتطوعين سيتواجد أمام جميع بوابات الاستاد لتوجيه الجماهير.

ونوه عزام بأن كافة التصريحات السابقة للسيارات للدور السابق للبطولة قد أنتهت على أن يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور الـ16 فقط .

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وكانت وزارة الداخلية قد حددت قائمة بالأشياء المحظور على المشجعين اصطحابها:

- آلات وأدوات يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض.

- جميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر حملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة ومنها "الأسلحة النارية بكافة أنواعها "حتى المرخص منها، أو التي يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص.

- محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، شماريخ، الآلات الحادة والمدببة، وأجهزة التسخين ومصادر الاشتعال، مواد سريعة الاشتعال، عبوات الغاز المضغوطة.

- أقلام الليزر، الصفارات، الاسبراي، الباور بانك "POWER BANK"، علب الكبريت، العصى الخشبية للأعلام، الولاعات، شواحن التليفونات المحمولة، التليفون المحمول المغلق.

- زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، شرائح لحام الأسلاك.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.