بعثة النادي الأهلي تطير لإسبانيا لإقامة معسكر قبل استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي فريق الكرة بالنادي الأهلي، متوجهًا إلى إسبانيا لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري العام والموسم الجديد.

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق للسفر إلى إسبانيا، وضمت على لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ورمضان مصطفى، وأحمد طارق سليمان.​