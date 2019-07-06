جماهير مانشستر يونايتد تقول كلمتها ضد تصريحات رايولا

أصر مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير على رحيل اللاعب الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد.
ووفقا لشبكة سكاي طلب أكثر من 80% من جماهير مانشستر يونايتد من إدارة ناديهم بالموافقة على فكرة رحيل بوغبا.
ريال مدريد قام بعرض 80 مليون يورو بجانب الويلزي الدولي غاريث بيل من أجل ضم بوغبا وهو العرض الذي قوبل بالرفض من قبل ادارة يونايتد.
وأصبحت العلاقة بين بوغبا وجماهير ملعب أولد ترافورد ليست على ما يرام بسبب رغبة اللاعب الفرنسي في الرحيل وهو الأمر الذي أعلن عنه بالفعل أكثر من مرة.
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