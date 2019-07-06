دي يونغ يعلق على اهتمام برشلونة بضم دي ليخت

تحدث لاعب برشلونة الجديد فرانكي دي يونغ على رغبة ناديه في الحصول على خدمات مواطنه ورفيقه السابق في صفوف أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت.
بسؤاله عن دي ليخت، قال دي يونج في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أحب أن يأتي دي ليخت، لكن الأمر متروك له لتحديد أين سيذهب”.
وتشير التقارير لرغبة يوفنتوس في ضم دي ليخت لكن النادي فشل حتى الآن في التوصل لاتفاق مع أياكس أمستردام من أجل ضم اللاعب.
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