ريال مدريد يرد على تمرد بوغبا

أكدت اذاعة كادينا سير الإسبانية رفض ريال مدريد لفكرة تمرد اللاعب الفرنسي الدولي بول بوغبا. ووفقا للتقارير فإن بول بوغبا يخطط لعدم التواجد في معسكر فريقه في استراليا في الصيف الحالي. ولا ينوي ريال مدريد اكمال رغبته في التعاقد مع بوغبا وذلك في حال اصرار اللاعب على التمرد من أجل الضغط على ناديه. ويهتم نادي ريال مدريد بالعلاقة بينه وبين ادارة مانشستر يونايتد رغم رغبة النادي في ضم اللاعب الفرنسي.

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