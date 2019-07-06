ريال مدريد يستغل لندن لتحقيق أهدافه

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني مفاوضاته مع ثنائي لندن ارسنال وتوتنهام من أجل تحقيق رغبة النادي في البيع. ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التخلص من الثنائي داني سيبايوس ولوكاس فاسكيز في الصيف الحلي. ووافق ريال مدريد على رحيل سيبايوس لمدة موسم على سبيل الاعارة لصفوف توتنهام. وطلب نادي ارسنال ضم لوكاس فاسكيز مقابل 30 مليون يورو وهو ما رحب به النادي الأبيض الإسباني.

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